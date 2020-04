Facebook

Ein bewusstes Spiel mit der Angst wird nun dem Kanzler und seiner Truppe vorgeworfen. Immerhin soll Kurz in der ersten Krisensitzung gemeint haben, dass die Menschen Angst haben müssten. Vielleicht sagte er auch deshalb, jeder werde bald jemanden kennen, der an Covid-19 verstorben ist. Also „dumpfe Angstmache“, wie Oppositionsparteien gestern riefen? Mit einer „Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ will ja nun die FPÖ die „Dauerbesachwalterung“ beenden und „die Rückkehr zur normalen Normalität“ beschleunigen. Immerhin sei erwiesen, dass keines der Schreckensszenarien eingetroffen ist. Also war alles unnötig – Lockdown, soziale Vereinsamung, Arbeitslosenrekord, Pleiten?

Klingt fast wie ein Vorwurf, dass uns Tragödien wie in Italien erspart blieben. Fragt da niemand, ob das breite Bewusstsein über die Bedrohung der Grund ist, dass sich bei uns nicht wie in Madrid die Särge in Eishallen stapelten?

Bergsteiger verweisen bei der Frage, ob sie keine Angst kennen, gerne auf den Bergsteigerfriedhof. Wer keine Angst kenne, lande dort. Natürlich hat die Regierung Angst erzeugt und auch Fehler gemacht. Hätte Kurz die Lebenserfahrung einer Angela Merkel, hätte er eingestanden, was sie sagte: dass die Eingriffe in die Grundrechte eine demokratische Zumutung sind und dennoch nötig. Aber diese Regierung hat es immerhin geschafft, dass wir uns zum Schutz vor allem der Risikogruppe der Älteren solidarisch verhalten haben. Zumindest viele, nicht alle. In einer Studie der Wiener Universität sagt ein Befragter: „Wieso schränke ich mich ein und die Pensionisten gehen joggen?“ Oder: Man solle nicht das Wohlbefinden der Jungen für das Wohlbefinden der Alten opfern.

Sie kann schnell kippen, die Solidarität. Ob damit auch jene spielen, die jetzt die Rückkehr zur „normalen Normalität“ fordern?