75-Jahr-Feiern Zweite Republik © APA/ROLAND SCHLAGER

Guten Morgen!

Viel ist nicht geblieben vom geplanten großen Republiksjubiläum. Der Kanzler zupfte, türkis maskiert, zwei Fahnenschleifen des Kranzes am Heldenplatz zurecht, die Wachen trugen dazu rot-weiß-roten Mundschutz. Vom blutigen Waffenrock eines Babenbergers, geteilt vom weißen Gürtel, angeblich der Ursprung unserer Flagge, bleibt ein adretter Hygieneartikel. Irgendwie schön, diese zarte Ironie, wenn es denn eine war. Brechung des nationalen Pathos.



Unklar blieb, wen die vier philharmonischen Streicher schützen wollten, die in gemessenem Abstand voneinander im Kanzleramt maskiert einen späten Beethoven spielten. Es war wohl als Zeichen gedacht, als Erinnerung an den Ernst der Lage.