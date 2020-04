Facebook

Noch vier Tage in diesem seltsamen Monat haben ein r im Namen. Also? Eh schon wissen! Sitz- und Herumliegeverbot im Gras, wenn es nach gut gemeinten, generationenweise kostenlos übertragbaren Ratschlägen geht. Nur die Realität in Zeiten von Covid-19 sieht anders aus. Es wird wieder gepicknickt, überall. Auf jedem grünen Fleckerl von Bregenz bis Wien hatte dieser Tage scheinbar irgendjemand seine Decke ausgebreitet. Und auch Waldlichtungen, Seen- und Flussufer waren voller Menschen, die sich mit Abstand darüber freuten, gemeinsam ihre Jause zu verzehren.