Sie erinnern sich an Bill Murray, der mürrisch morgens aufwacht und aus dem Radiowecker immer dasselbe Lied hört, gefangen in einer Zeitschleife? „Und ewig grüßt das Murmeltier“ hieß der schöne Film. Heute war mein Murmeltiertag. Aufwachen, und aus dem Radio kommen Töne aus dem abgelebten Leben! Die fröhliche, frische Stimme von Ilse Buck forderte zum Mittun auf. Für die Jüngeren: Ilse Buck hat von 1965 bis 1998 regelmäßig knapp vor dem Morgenjournal für ein paar Minuten die Hörer (damals noch keine Hörerinnen) zum Nachturnen ihrer Gymnastikübungen aufgefordert. 22 Jahre ist das her, und ihr Tod liegt nun auch schon acht Jahre zurück. Der ORF hatte die schöne Idee, zum Zweck der Ertüchtigung der in Wohnhaft Gehaltenen ein paar ihrer Sendungen aus dem Archiv zu holen. Wenn Ihnen nach Nostalgie ist: Samstag um 7.57 Uhr Ö 1 einschalten: „Fit mach mit“.