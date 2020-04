Facebook

Nicht einmal im Krieg, erzählt eine Frau der Caritas, habe sie es so schlimm wie jetzt empfunden. Denn im Krieg wären sie immerhin gemeinsam im Luftschutzkeller gewesen. Diese Frau kämpft gegen eine der unsichtbaren Nebenerscheinungen des Corona-Virus: die Einsamkeit, jene Einsamkeit, von der in den letzten Wochen bei all den „Haltet durch“-Parolen der Regierungskonferenzen nie die Rede war. Sie haben auch kein Sprachrohr, die Einsamen. Keine Wirtschaftskammer, keine Arbeiterkammer, die sich über sie den Kopf zerbricht. Und so werden sie kaum gehört, jene 525.000 Menschen über 64, die in Singlehaushalten leben. Seit Wochen angewiesen darauf, dass der Anruf eines Kindes, Enkels, Freundes die Einsamkeit durchbricht. Auf die virale Pandemie, warnt deshalb der Leiter eines psychosozialen Dienstes, werde eine psychische Pandemie folgen.

Ja, Einsamkeit ist einer der sogenannten Kollateralschäden des Virus. Während Mütter im Homeoffice gestresst sind und sich oft gerne klonen würden - einmal für den Job, einmal als Betreuerin für die dreijährige Tochter -, würden sich andere wünschen, von Kindern gestört zu werden oder wieder mit der Frau von der Wurstabteilung plaudern zu können. Einfach plaudern über Belangloses abseits des Fernsehers, den jetzt viele als Geräuschkulisse verwenden. Als Geräuschkulisse im Hintergrund, die die Stille, den Ausnahmezustand, das Alleinsein, die „soziale Distanzierung“ erträglicher macht.

Soziale Distanzierung? Ein ziemlich missglückter Begriff, wie Experten sagen. Denn das Gegenteil wäre jetzt nötig: größte soziale Nähe bei körperlicher Distanz. Nötig wäre ein Pakt gegen die Einsamkeit jener, von denen im Gegensatz zu belasteten Wirtschaftstreibenden, die um ihre Existenz kämpfen, Pflegern, gestressten Müttern, Kindergartenpädagoginnen, Schülern kaum jemand spricht. Warum? Sie leiden still, aber nicht weniger als viele andere.