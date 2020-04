Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Unser Leben hat eine Vollbremsung gemacht, wir alle spüren es. Doch wie in jeder Krise gibt es auch in der gegenwärtigen Gewinner. Für Astrid und mich sind es Zizou, der mächtige Kater, und Happy, die kleine Hündin. Seit wir unsere Kinder und Enkel nur noch virtuell sehen, aber nicht umarmen können, bekommen unsere Haustiere jegliche Art von Aufmerksamkeit und Zuwendung.



Während im Leben draußen strenge Auflagen gelten, werden in den eigenen vier Wänden für Zizou und Happy Regeln, die bisher als unumstößlich galten, außer Kraft gesetzt. Das heimtückische Virus kann ihnen nichts anhaben, ganz im Gegenteil. Sie dürfen sich niederlassen, wo immer sie wollen. Sogar auf dem Ohrensessel, den auch unsere Kinder als meinen Sessel akzeptiert haben, liegt neuerdings der Kater. Ich weiche dann auf den viel unbequemeren Fauteuil aus.