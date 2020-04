Facebook

Niemals radlos

Mein erstes Rad war natürlich das Beste. Knallrot, und mit einer Lenkstange, die aussah wie ein Springbockgeweih. Zu der sagten wir damals Heureißer, was für uns Landeikinder völlig logisch klang, landwirtschaftliche Gerätschaft sah tatsächlich auchnicht so viel anders aus.



Dieser knallrote Highriser also hatte selbstverständlich keine Stützräder, was bedeutete, dass ständig jemand neben dem radfahrlernenden Kind herlaufen musste, damit es nicht umfiel, und ich bin mir sicher, eine bessere Kondition hat meine Mutter in ihrem Leben nie gehabt.

Nachher kamen andere Räder; ein grünes mit Hupe, ein silbernes, das sich besonders gut freihändig fahren ließ, ein weißes mit zwei Körben zum Einkäufe einladen.



Alle weg; entführt, gekidnappt, abgeräumt. Aber der Mensch kann nicht radlos sein, seither fahre ich einen alten Schepperstuhl, der so schäbig ist, dass ihn niemand fladern mag. Was super ist, aber auch ein wenig so, als besäße man den hässlichsten Hund der Welt (googeln Sie den einmal, so ähnlich sieht mein Rad aus, nur in Rotmetallisé). Man braucht viel Liebe für so ein Tier bzw. Fahrzeug, zumal man auf der Straße immer mitleidig angeschaut wird, wenn man auf diesem Rad an den Leuten vorüberwinselt. Ist es also Zeit, sich zu erneuern? Vieles spricht dafür, aber in einem Markt ohne Heureißer warte ich vielleicht noch etwas ab. UB