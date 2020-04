Facebook

Am Freitag beginnt er wieder: der Klimastreik. Fridays for future-Schüler können zwar bei geschlossenen Schulen kaum streiken, aber sie werden weltweit warnen, die Klimakrise trotz Corona nicht zu vergessen. In Österreich werden Transparente mit der Aufschrift „Gemeinsam schaffen wir jede Krise“ aufgehängt.

Gemeinsam schaffen wir jede Krise? Ja, wenn es Gemeinsamkeit gäbe. Und jeder seinen CO2 Fußabdruck nicht nur in Zeiten des erzwungenen Stillstandes reduzieren würde oder in Krisen von sich aus anderen beistünde. Wie Jugendliche seit Wochen älteren Menschen helfen, Einkäufe für sie erledigen. Vielfach rufe eine Krise, konstatierte gestern der Soziologe Manfred Prisching, das Beste im Menschen wach - wie Solidarität. Nachsatz: Solidarität erschöpfe sich rasch, wenn es wirklich ernst werde.

Klingt nicht nach einer neuen Zukunft mit besserer Bezahlung und Wertschätzung der gerade so gelobten Pflegeberufe. Oder nach einer Zukunft, in der der Planet endlich vom Plastikmüll befreit wird. Selbst wenn CNN gerade jubelte, dass der Planet ein Nutznießer der Coronakrise sei. Oder Fridays for future-Schüler zu Recht fragen, warum staatsstreichartige Einschränkungen zum Schutz der Gesundheit nicht auch zum Schutz des Planeten, unserer Lebensgrundlage möglich sind. Also keine Rückkehr zu Business as usual, keine Rückkehr in Zeiten, in denen Menschenretter und Klimaretter gegen Wirtschaftsretter marschieren. Und die einen vor dem Tsunami wirtschaftlicher Zerstörung, die anderen vor Buschbränden, Hunderttausenden Toten durch Luftverschmutzung warnen.

In der Post-Corona-Zeit wird aber wohl wieder einsam marschiert. Ob es das gemeinsame Marschieren der Corona-Zeit mit der Maxime „Koste, was es wolle“ je wieder geben wird?