Wochenende, in der Nachbarschaft wetteifern die Rasenmäher um die Ehre, einen zu früh aufzuwecken. Gerade schickt der Mensch sich an, die Kontrolle über den Garten zurückzugewinnen. Noch aber wird man in diesen Tagen meistens von dringend fortpflanzungsbedürftigen Singvögeln geweckt: Vor dem Fenster herrscht ein unablässiges Gepiepse, Getriller und Getschilpe, das lärmt durcheinander wie Halbwüchsige, die auf Klassenfahrt schon zu lange im Bus sitzen.