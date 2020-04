Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sie geben noch nicht auf. Dass die Salzburger Festspiele ausgerechnet in ihrem hundertsten, ihrem Jubeljahr ausfallen könnten, ist an der Salzach offenbar auch nach den Verkündigungen des gestrigen Tages nicht denkbar. Andererseits ist die Vorstellung, wie sich ein Festival der Salzburger Ordnung unter den am Freitag festgelegten Kulturbetriebsbestimmungen gestalten lassen soll, mindestens genauso fantastisch.