Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Morgen ist „Unesco-Welttag der chinesischen Sprache“. Na und? Was geht uns das an? Immerhin, Mandarin ist die mit Abstand meistgesprochene Sprache der Welt. Etwa eine Milliarde der insgesamt 1,4 Milliarden Chinesen bedient sich ihrer. Apropos Milliarden: Ist Ihnen klar, dass jeder fünfte Erdenbürger Chinese ist? Verteilte man sie gleichmäßig über die Welt, würden 57.000 Chinesen in Graz und 20.000 in Klagenfurt leben. – So schaut’s aus.