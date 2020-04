Facebook

Fröhlichkeitsschub

Quarantänewoche fünf. Perfekte Zeit, um hygienisch endgültig zu verwahrlosen, reihum häufen sich die Schreckenserzählungen von Lebenspartnern und WG-Genossen, die das Haarewaschen aufgegeben haben und neuerdings mit einem T-Shirt pro Woche auskommen. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Fliegen erwacht sind.



Hier natürlich alles bestens. Hygienestandards intakt, ich rieche sogar nach Maiglöckchen, was daran liegt, dass bei mir seit Wochen eine Flasche mit duftendem Talkumpuder herumsteht, und jetzt habe ich sie erstmals aufgemacht. Das Fläschchen gehörte meinem Vater. Als meine Mutter in einem beträchtlichen Tapferkeitsschub unlängst daranging, seine lebenslang gehüteten Gemütsheiligtümer durchzuräumen, fand sie das Fläschchen in einer obskuren Lade. „Lily of the Valley Talcum Powder, Morny of Regent St., London“ steht darauf, meine Mutter sagt, er habe es schon in die Ehe mitgebracht, wohl als Souvenir von seiner ersten Englandreise.



Und hier sitze ich jetzt, den gut 60 Jahre alten Duft meines Vaters auf dem Handrücken; ihm hat das sicher viel zu aufdringlich gerochen, aber deswegen schmiss er natürlich kein volles Puderfläschchen weg, er hob es jahrzehntelang auf, weil: Wer weiß, ob man’s noch braucht. Und recht hatte er: Mir hat es grad geholfen, an ihn zu denken, auf eine Weise, die mich überraschend fröhlich macht in diesen Tagen, die sonst wenig dazutun.