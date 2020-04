Facebook

Keine Böller, kein (Verkehrs-)Lärm, kein Rauch, mangels Tischgesellschaften auch keine Streitereien. Schon sind wir dabei, uns die Ostern als die schönsten seit Langem zurecht zu schminken. Gut so. Wenn das mit der Verdrängung einigermaßen klappt, dann werden wir bei 2020 an jene Zeit zurückzudenken, in der...



...man bei Nachwuchssorgen nicht die Gynäkologin, sondern den Friseur konsultiert hat.



...man als Humorbolzen zum Lachen in den Keller gegangen ist, um niemanden zu kränken.



...die Studierenden damit getröstet wurden, dass man auch ohne Abschluss Kanzler/Minister werden kann.



...die Kinder lustige Botschaften schickten, wie „2020 sind wir alle 16. Das Benzin ist billig, die Haare sind lang und es gibt Hausarrest“.



...wir die Osterkerze angezündet und und gesagt haben: „Nur noch dreimal rausgehen, dann ist Weihnachten“.