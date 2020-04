Facebook

Sie hat in den letzten Wochen Hauszustellungen gemacht und bestellte Kuchen vor ihrem Geschäft übergeben, um zumindest ein wenig zu verdienen. Aber das Schwerste, erzählte die Frau dem ORF vor ihrem Geschäft in einem Dorf, sei es, Menschen nicht näher kommen zu dürfen. Wie einer alten Frau und Kundin, die geweint habe. Diese Frau „nicht zubedrucken“ zu können, sei das Schlimmste gewesen.

Sie hat sie nicht berührt, weil bis ins kleinste Dorf jeder die Bedrohung des unsichtbaren Feindes kennt. Das Virus diktiert unser Verhalten, das Virus regiert die Politik. Und die Politik regiert, wie es sich kaum jemand je hätte vorstellen können. Ja, manche belustigen sich über die fast täglichen Auftritte von Grün-Türkis. „Slim-Suit-Herrenquartett“ hat einer die Auftritte genannt, eine „Art Carona-Harmonists“. Wie viele Tote zu beklagen wären, wenn das Krisenmanagement dieser Regierung gelaufen wäre wie in Großbritannien? Wenn es also kein Krisenmanagement gegeben hätte, wenn es nicht perfekt funktioniert hätte mit Dauerpräsenz und klaren Vorgaben, verbunden mit dem Eingeständnis, viele Fragen noch nicht beantworten zu können?

Der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal kritisiert in seinem gestern erschienenen Buch Politiker, die „nichts mehr zu fürchten scheinen als Leadership zu zeigen und unbequeme Reformen anzugehen“. Seine Meinung hat er jetzt geändert. Die jetzige Führungsstärke habe er, bekennt er, „fast nicht für möglich gehalten“.

Ob es dieses Leadership auch gegen die Erderwärmung geben wird? Corona bezeichnet der Verhaltensbiologe ja als „einen Klacks gegen die Erderwärmung“. Aber da würden wir, sagt er, „nicht wahnsinnig viel tun, wenn heuer wieder an die 40.000 Leute in Europa an Luftverschmutzung und der Sommerhitze sterben“.

Wie recht er hat.