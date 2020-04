Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Während die staatlichen Hilfe in der Corona-Krise anlaufen, häufen sich die Beschwerden über Unternehmen, die es mit den gesetzlichen Regeln der Kurzarbeit nicht so genau nehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Kleine Zeitung

Ausnahmezustand beim AMS, bei verzweifelten Einzelunternehmern, bei Arbeiter- und Wirtschaftskammer, in Tausenden Betrieben. Der im Kampf gegen die Corona-Pandemie notwendig gewordene „Lockdown“ wird auch zum wirtschaftlichen Existenzkampf. Soforthilfe, Garantien, Haftungen, Härtefonds, Steuerstundung, Kurzarbeitsmodelle. Staatliche Mittel in Höhe von 5,7 Milliarden Euro sind bislang schon zur Bewältigung der Krise abgerufen worden. Ja, manches läuft da zu bürokratisch, dauert zu lang oder ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem beachtlich, was binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde.