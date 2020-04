Facebook

Es geht

Die wievielte Quarantänewoche ist das jetzt genau? In ihrer Einförmigkeit verschwimmen die Tage. Rasender Stillstand: Während die Welt sich weiter in der erdrückenden Umklammerung des Virus windet, kennzeichnet pure Ereignislosigkeit die Zeit daheim.



In den Videochats, zu denen man sich mit Freunden trifft, geht es immer öfter um die überraschenden Entdeckungen, die man beim Aufräumen macht („Ein Paar Winterstiefel, nie getragen. Ich weiß nicht einmal mehr, wann ich die gekauft habe“), um gefährlich elaboriert klingende Kochrezepte („Zuerst marinierst du alle 17 Zutaten eineinhalb Tage in ihren Gewürzmischungen und dann garst du sie nacheinander im Dämpfkorb über dunklem Bier“) und um die atemberaubenden Entwicklungen in der Keimbox („Ich schick dir nachher noch ein Foto vom Basilikum“). Wir sprechen plötzlich viel über die Verfügbarkeit von Germ (ja, auch ich habe zu backen begonnen). Wowi surt und selcht neuerdings. Burz meldet aufgewühlt, dass der selbst angesetzte Sauerteig erste Blasen wirft.



So also geht das Leben, wenn wir auf einmal viel mehr Zeit haben, aber viel weniger Menschen und Möglichkeiten, mit denen man sie verbringen kann. Schon 30 Tage Biedermeier. Häuslichkeit ohne Ablaufdatum. Es geht. Geht eh. Aber die Träume vom Nachher werden bunter.