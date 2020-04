Facebook

Was "ordentlich nervt", wurden die Österreicher soeben gefragt. Was da an erster Stelle steht? „Kein Treffen mit Freunden“, an zweiter wurde bereits „politischer Streit über Maßnahmen“ gereiht.

Woche 4 des Ausnahmezustandes und kein Ende in Sicht. Denn der Feind denkt nicht annähernd daran, sich nach Ostern zu verabschieden. Je länger der Ausnahmezustand dauert, desto größer dürften aber die Entzugserscheinungen mancher Politiker werden. „Unredlich“, findet es die Neos-Obfrau, wenn Menschenleben gegen Einschränkungen ausgespielt würden. Ob es da durchgedrungen ist, dass sich die gesamte Welt im Ausnahmezustand befindet, Singapur gerade wieder erneut den Shutdown beginnt? Inakzeptabel finden manche auch weiter die Warn-App des Roten Kreuzes. Da überzeugt nicht, dass Datenschützer und Informatiker sie als „Schlüssel zurück ins normale Leben“ bezeichnen, in jenes Leben, das nicht nur die Wirtschaft vor dem Kollaps retten soll. Und als App, in der „die demokratischen Grundwerte eingebaut sind“.