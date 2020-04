Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nicht dass ich der deutschen Regierung in der Krise misstraue. Aber Kontrolle ist besser.

Angela Merkel © APA/AFP/POOL/Markus Schreiber

Vorausschicken möchte ich, dass ich der Kompetenz und Weitsicht unserer Regierung voll vertraue. Angela Merkel hat die Energiewende gemeistert und in der Flüchtlingskrise Führungsqualitäten bewiesen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, „dass wir aus der Coronakrise stärker herausgehen werden, als wir hineingegangen sind“, wie es Peter Altmaier, Merkels Wirtschaftsminister, gesagt hat. Die Kanzlerin spricht von einer „Prüfung“, als wäre das, was wir gerade erleben, eine Art Matura, die dem Volk die Gelegenheit gibt, seine Reife zu beweisen. Per aspera ad astra.