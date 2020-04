Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gesundheitsminister Anschobers Regeln hinken den Aussagen der Regierung in Klarheit hinterher. Mit ein wenig Vernunft mündiger Bürger dürfte das kein Problem werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Es war kurz nach zehn Uhr in der Nacht auf den 16. März, als der schärfste Einschnitt in die Bürgerrechte, den die Zweite Republik je gesehen hat, im Rechtsinformationssystem des Bundes online ging. Keine zwei Stunden später trat die Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Kraft – und seither ist es unter Strafe verboten, den öffentlichen Raum zu betreten, ohne eine von fünf Ausnahmen geltend machen zu können.