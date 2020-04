Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fiel es Ihnen auch schon auf? Die Welt der Beiläufigkeiten ist in Aufruhr, steht Kopf und liegt in unserer neuerdings beengten Lebensrealität im spektakulären Chaos danieder. Der Kaiser der Nebensächlichkeiten, das Wetter, lebt plötzlich ein ungewohntes Schattendasein. Wer will schon wissen, wie das Wetter vor dem Fenster ist, wenn man ja um der Gesundheit willen doch lieber zu Hause bleiben soll.