Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer wunderbaren Begegnung mit Harry Rowohlt erzählte er eine ebenso wunderbare Geschichte über einen Dichterfreund, den eine Schreibblockade plagte. Der so sensible Brummbär gab ihm folgenden Rat: „Nimm einen Satz, schreib die Worte untereinander und nenn es Gedicht.“ Harry Rowohlt schätzte Gedichte enorm, aber eben nicht alle. Dies belegte er ja durch etliche exzellente Übersetzungen und seine Paul-Celan-Verehrung.