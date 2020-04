Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Andreas Gabalier meldet sich also aus der „Auszeit“ zurück und hat ein „Corona“-Lied geschrieben. Im Video dazu sitzt er mit ernster Miene am Klavier und stimmt mit typisch angerauter Stimme den Song „Neuer Wind“ an. Ob wir bzw. „die Welt“ das braucht, darüber wird alsbald in den Internet-Foren ausgiebig diskutiert werden. Wenngleich: Diskutiert wird im Falle Gabalier ja schon längst nicht mehr, vielmehr mit Schaum vor dem Mund der jeweils Andersdenkende in Grund und Boden gestampft.