Wenn draußen der Frühling beginnt, sich mit all seinen Wohligkeiten zu entfalten, beginnt in der Regel auch bei uns die Freiluftsaison. Die fällt diesmal aus, oder besser – sie sollte diesmal ausfallen. Die letzten Sendboten des Winters scheinen überwunden zu sein und ab heute verheißt der Frühling quer durchs Land, bleiben zu wollen, was nicht nur so wie sonst allgemeine Freude auslöst, sondern bei den Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft derzeit offenbar große Sorgen.