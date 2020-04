Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In letzter Zeit muss ich häufig an den chinesischen Fluch denken: „Mögest du in interessanten Zeiten leben.“ Viel interessanter geht es wohl nicht, als mit den allerliebsten Mitmenschen auf engstem Radius zu wohnen und dabei zu versuchen, eine gewisse (auch schulische) Disziplin aufrechtzuerhalten. Und wenn möglich auch noch selbst einen guten Job zu machen.