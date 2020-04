Facebook

Tja, in Woche drei ist man gemütsmäßig schon ziemlich nahe bei der „Sendung mit der Maus“. Klingt komisch, ist aber so. Wie auf ein geheimes Kommando hin versammeln sich alle um halb acht auf’d Nacht vor der ZiB. Bis dahin feiern die Weisheiten der Oma, bei denen man seinerzeit die Augen verdreht hat, fröhliche Urständ.



„Spare in der Zeit, so hast du in der Not“ (ausgelöst von der Horrorvision: Ostern ohne Germ!) oder „Bei jedem Haus ist etwas, das der Hund nicht frisst“ (Merke: Man hätte an der familieninternen Streitkultur arbeiten sollen, bevor alle Fluchtwege zu sind).



Und: „Kein Schaden, der nicht ohne Nutzen wär“. Also wird man die Epidemie mit einer App-idemie ausbremsen, einem Virus nie mehr ein Generalvisum ausstellen und dem Planeten künftig einen Mindesturlaub gönnen. Weil: Die Zwangsferien sorgen für klare Luft, zwischen dem ZiB-Pärchen sieht man via Satellit sogar die Po-Ebene. Klingt komisch, ist aber so.