Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Autor auf dem Weg zum Supermarkt © Hubert Patterer

Guten Morgen!

Vielleicht kommen nicht die Einschläge näher, wie die Bellizisten sagen würden, aber die Erzählungen. Ein guter Bekannter berichtet vom Vierziger seiner Frau kurz vor den ersten Maßnahmen im März. Die große Feier ist abgesagt, der Kern der Familie bildet am Abend einen Kreis. Mit gestrecktem Arm stößt man flüchtig an und vertröstet einander auf später. Zwei Tage danach erwischt es den Mann der Jubilarin, dann die Jubilarin selbst, wenig später die beiden Kinder. Zwei Schwager, die beim Abstands-Zuprosten kurz dabei waren, erkranken ebenfalls. Bei ihnen sind die Symptome so stark, dass sie ins Krankenhaus müssen. Sie sind Ende 50. Der Abstrich, vorgenommen in Astronautenvermummung. Den verstörten Kindern versucht man den Schrecken zu nehmen. Die Gesundheitsbehörde stellt den positiven Befund zu, eskortiert von einem Polizeiauto mit Blaulicht. Aufruhr hinter den Gardinen im Dorf. So gehen die Geschichten. Der Familie geht es wieder gut. Sie ist davongekommen. Eine andere, die des jungen Kollegen, nicht. Der Onkel stirbt an der Infektion. Ein gemeinsames Abschiednehmen ist nicht mehr möglich.



Heute erster April. Gestern Abend noch Schneegestöber in Graz, auch die Natur übt den Kopfstand. Das trifft sich gut, denn ein Winterschal kann nicht schaden, wenn man in den Supermarkt einkaufen geht. Dort sollen ab heute Gesichtsmasken verteilt werden, kulturelle Einübung für die Masse, aber in vielen Filialen wird es sie noch nicht geben, weil die Lebensmittelketten erst spät von der Maßnahme erfahren haben. Einige fühlten sich überrumpelt, da musste in der einen oder anderen Nachtschicht glättend eingegriffen werden. Die türkis-grüne Kommunikationsmaschine müsste bald einmal zum Service, erste Verschleißerscheinungen und Havarien werden sichtbar, unmaskiert.