Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch immer ist nicht klar, wann genau - und ob überhaupt - eine schriftliche und mündliche Matura stattfinden wird © KLZ/Hassler

Matura. Ein großes Ereignis. Auf die Kandidaten wartet danach das Leben mit all seinen Möglichkeiten. Die Eltern atmen auf: Jetzt ist das Kind durch die Schule gekommen. Matura 2020? Ein riesengroßes Fragezeichen. Bildungsminister Heinz Faßmann konnte auch bei seiner Pressekonferenz am Dienstag die Nebel nicht lichten: Wahrscheinlich startet die Zentralmatura am 19. Mai. Sicher ist das weiterhin nicht.