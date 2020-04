Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer immer am Wochenende die Bilder von übervollen Märkten in Wien gesehen hat, ahnt, dass zwischen den Standln vielleicht nicht der beste Ort für physische Distanz ist. Die Autorin dieser Zeilen hat daher auf Biokistl-Zustellung, kontaktlose, umgesattelt. Was wirklich super ist. Man rettet das Obst und Gemüse vorm Schlechtwerden. Und hat plötzlich nicht nur jede Menge Karotten, Lauch und Pastinaken zu Hause, sondern auch Zeit, diese zu verarbeiten. Die Instagram-Society setzt einen mit fantastischen Fotos von Ottolenghi-Rezepten bis Sauerteigbrot auch gar nicht unter Druck.