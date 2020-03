Facebook

Seit 33 Jahren wohne ich in einer kleinen Sackgasse. Sie liegt an einem idyllischen Hang, nicht weit entfernt von einem kleinen Wald. Nahezu täglich preise ich die Entscheidung, 1987 ein doch großes finanzielles Risiko gewagt zu haben. Bei mir persönlich kommt noch hinzu, auf ein kurz danach eingetroffenes Angebot verzichtet zu haben, für das ich nach Wien übersiedelt wäre. Es kam vom „profil“, damals sozusagen der journalistsche Hochadel des Landes.



Was man nicht ablehnen und nicht kaufen kann, ist die Nachbarschaft. Die ist uns als wunderbares Geschenk in den Schoß gefallen. In Rufweite sind wir nur von freundlichen, wohlmeinenden und toleranten Menschen umgeben, die noch dazu eine feine Nähe/Distanz-Balance beherrschen. Ich bin ja kein übermäßig geselliger Kerl.