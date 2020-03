Facebook

371 Schritte

Zu Hause bleiben, das heißt auch: eingekesselt sein von Dingen, die mir mehr über mich verraten, als ich wissen will. Vorzimmerspiegel, Personenwaage: Damit fängt es an. Seit einiger Zeit teilt mir auch noch mein Handy unaufgefordert mir, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe: „Deine Bildschirmzeit“, so der Bericht, „war letzte Woche 38 Prozent mehr, d. h. durchschnittlich 6 Stunden und 37 Minuten am Tag.“

Das gibt es nicht, das kann nicht sein, oder? Natürlich telefoniere ich derzeit mehr. Wie alle Menschen. Natürlich schaue ich jetzt öfter in meine Nachrichten und Apps. Aber täglich sechseinhalb Stunden lang, echt jetzt?



Die Gegenprobe insinuiert dann aber, dass mein Handy mich nicht anlügt: „Du bist gestern 140 Schritte weniger gegangen als vorgestern“, sagt die Gesundheits-App: gestern 371 Schritte, vorgestern 511. Das ist sogar mehr, als ich dachte: Zwei Tage lange verlief mein Aktionsradius ausschließlich zwischen Couch, Küche, Bad. Wer sich dermaßen wenig bewegt, hat natürlich mehr Zeit fürs Telefonieren. Zumindest, solange der Energielevel noch dafür reicht: Reihum teilen mir liebe Menschen mit, wie müde sie das Herumsitzen macht. Das ist eine geteilte Erfahrung: Wer nicht mehr aus dem Haus kommt, verpuddingt innerhalb von Tagen. In anderen Ländern holen sie jetzt ihre Fernsehvorturner aus der Pension zurück. Wir verschlafen einfach die Quarantäne.