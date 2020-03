Facebook

Manche Fragen haben es in sich. Fragen, die in ihrer Naivität belustigen, aber sich in die Seele regelrecht hineinbohren. Wie die Frage eines Kleinkindes an seinen Vater: „Papa, wann gehst du in Pension?“ Dieser Vater war zunächst perplex über den offen ausgesprochenen Wunsch seines Sohnes, dass er doch endlich in Pension gehe, um öfter zu Hause zu sein. Da habe er, erzählte er im ORF, begonnen, sein Leben zu hinterfragen, und habe sein Arbeitspensum reduziert.