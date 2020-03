Facebook

Wer sich derzeit in coronabedingter Quarantäne befindet, sollte nicht verzagen. Denn Seefahrer, die in Zeiten der Pest und Cholera die Lagunenstadt Venedig ansteuerten, mussten sogar „quaranta“, sprich 40 Tage auf ihren Schiffen ausharren, bevor sie an Land gelassen wurden. Waren sie bereits erkrankt, dann durften sie in einem Lazarett der vorgelagerten Isola di Lazzaretto auf ein Wunder hoffen.