Vor einigen Jahren machte die Rede vom „Hoodiejournalismus“ die Runde. Damit waren Kollegen gemeint, die ihre Tätigkeit im Kapuzenpullover ausüben. Der leicht beleidigende Begriff stand nicht nur für eine Lässigkeit und Aufweichung formeller Kriterien, sondern implizierte, die Arbeit solcher in der digitalen Welt großgewordener, internetaffiner Kollegen sei ein wenig fahrlässig, auf saloppe Weise oberflächlich. Dahinter stand die drollige Ansicht, dass ein Anzug eine seriöse Herangehensweise charakterisiert und Krawattenträger verantwortungsvolle, ernsthafte Gedanken wälzen.



In Zeiten, wo alles nicht nur ein bisschen, sondern sehr anders ist, kommt es zum Comeback des Hoodiejournalismus. Nur ist es diesmal die Jogginghose. Ja, auch die Zeitung, die Sie in den Händen halten, wurde wohl von einigen Menschen gemacht, die ihr Homeoffice nur in Jogginghose betreten. Und die trotzdem sehr seriös und hingebungsvoll arbeiten.