Vertuscher, zurücktreten!Die De-facto-Selbstanzeige der Tiroler Politik kommt zu spät

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Coronaausbruch in den Tiroler Skigebieten hat schwerwiegende Folgen © APA/EXPA/Johann Groder

Das Image des Tiroler Party-Skiortes Ischgl „könnte längerfristig beschädigt sein“, meint ein Wifo-Experte. Eine nicht wirklich überraschende Prognose. Wie immer sich der Tourismus in der Nach-Coronavirus-Zeit entwickeln und darstellen wird, dürfte nicht nur Ischgl, sondern ganz Tirol einen schwer wiedergutzumachenden Imageschaden davontragen. Wenn nicht überhaupt die Wintersport-Destination Österreich als Kollateralschaden des Tiroler Versagens nachhaltig daran zu leiden haben wird. Denn Versäumnisse in Tirol gelten als eine Ursache für die starke Verbreitung des gefährlichen Virus in etlichen Staaten und Ländern.