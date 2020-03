Facebook

Der freiheitliche Abgeordnete Gerhard Hirschmann gehört dem Landtagsausschuss „Notsituationen“ an. Ein Politiker für besondere Fälle. Das ganze Land befindet sich infolge des grassierenden Coronavirus in einer Notsituation. Eine Bewährungsprobe für alle. Hirschmann stellte seine Expertise derart unter Beweis, dass er als gut bezahlter Mandatar just das nicht machte, was von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt wird: sich nicht mit anderen treffen, schon gar nicht zum Feiern. Der Abgeordnete tat es trotzdem, ließ mit drei anderen im Tennisklub die Post abgehen, die alarmierte Polizei sperrte man flugs aus.