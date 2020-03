Franzobels Einwürfe Tag siebenundachtzig in Quarantäne - und was man da vom Heimturnen träumt

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Virus hält die Welt in Atem - und sorgt für unschöne Träume © APA/AFP/PAOLO MIRANDA

Tag siebenundachtzig in Quarantäne. Montag oder Freitag? Die Gleichförmigkeit schreit nach Struktur. Der Mann ohne Eigenschaften hat sich auch beim dritten Lesen als langatmig erwiesen, und dass die Menschen in Fellini- und Godzilla-Filmen keinen Abstand halten, ist kaum auszuhalten. Da kommen sich welche beim Sprechen in todesverachtender, kamikazehafter Gleichgültigkeit auf zwanzig Zentimeter nahe. Andere küssen sich sogar. Selbstmörder!