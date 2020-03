Die Kritik am IOC, an den Olympischen Spielen in Tokio 2020 festzuhalten, wird immer größer. Zu Recht.

Die fünf olympischen Ringe vor dem Hauptquartier des IOC in Lausanne © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Wir wissen zwar nicht, wie lange der Tunnel sein wird, in dem wir uns alle befinden, aber wir möchten, dass die olympische Flamme ein Licht am Ende dieses Tunnels ist.“ So sprach Thomas Bach, Präsident des Internationalen olympischen Comités (IOC) via Twitter zum Start des Fackellaufs für die Spiele 2020 in Tokio, die am 24. Juli beginnen sollen.