Viele betreten gerade – mitsamt technischer Grob- und Feinheiten – zu Hause an ihrem Küchen- oder Wohnzimmertisch mit Videokonferenzen in abgehackten, ausschnittsreichen Bildschirm-Szenen Neuland.

Homeoffice-Dialoge, Teil 1: „Hallo, ist jemand da?“ Eine sagt: „Ja, wie geht’s?“ Eine Stimme aus dem Off ruft: „Ich auch! Könnt ihr mich alle hören?“ Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Videokonferenz winken. „Seht ihr mich? Ich sehe euch nicht“, sagt jemand. Dezenter Hinweis: „Sag’ was, dann kommst ins Bild.“