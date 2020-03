Facebook

© KK/Lupi Spuma

In der Krise wird das sonst so Selbstverständliche außergewöhnlich; die Welt ist im Ausnahmezustand und dennoch: Die Post liegt im Briefkasten, die Mülltonnen werden abgeholt, die Straßen gekehrt. Es sind außergewöhnliche Menschen, die diese Leistungen für uns auch in Zeiten von Corona selbstverständlich werden lassen: Die Reinigungskräfte, die mit Mundschutz ausrücken, um Türklinken und Tische zu putzen, die Fahrradboten, die an geschlossenen Geschäften vorbeirasen, um Menschen ihre Medikamente zu bringen, die Pflegerinnen und Krankenschwestern, die sich um Patienten kümmern, die von ihren Familien nicht mehr besucht werden dürfen, damit sie sich nicht anstecken.

Thomas Macher Redakteur Ressort Bundesland Kärnten Mehr von Thomas Macher

Der Platz in einer Zeitung reicht leider nicht aus, um diese vielen außergewöhnlichen Arbeiter gebührend zu würdigen – stellvertretend berichten wir hier über fünf Steirer, deren Arbeit gerade in diesen Tagen für uns alle unverzichtbar wertvoll ist. Doch nicht nur in diesen Tagen. Wenn die Krise einmal ausgestanden ist, sollten wir uns erinnern: Was diese Menschen leisten, ist alles andere als selbstverständlich.