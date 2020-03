In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ob der Ausgangsbeschränkungen ist der Tschik auf der Gasse nahezu ausgestorben, das gleiche gilt für spontan entsorgte Fastfoodsackerln.



Außerdem: Rundum werden die Jalousien gereinigt – das verschafft zwar keinen Durchblick, aber irgendwie muss man seine Energien ja loswerden. Ein Religionsmagazin beschäftigte sich mit der Frage, wieso die Menschen früher in der Not gebetet haben und heute Klopapier kaufen. Ein Technik-Historiker schickte als Erklärung für die Hamsterkäufe sogar mit mathematischer Logik ausgeführte Beweise – die vielen Sonderzeichen vereiteln den Abdruck, und somit den Beweis, dass wir sowieso nur Bahnhof verstünden.



Das führt zu Ludwig Wittgenstein. Seine Dissertation „Tractatus logico-philophicus“ brachte die Prüfer in Argumentationsnot, worauf er sie mit den Worten „Macht euch nichts draus, ich weiß, ihr werdet es nie verstehen“ tröstete. Nicht nur in Zeiten wie diesen lernt man nie aus.