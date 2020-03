Facebook

Die Hilferufe waren und sind laut, Hilferufe aus den überlasteten Spitälern Oberitaliens wegen fehlender Schutzmasken und Beatmungsgeräte. Und auch die Hilferufe österreichischer Ärzte, selbst schon von Zahnärzten nach medizinischer Schutzausrüstung werden lauter. Jene, die in Italien nach Hilfe riefen, wissen eines: Solidarität hat auch in der EU ihre nationalen Grenzen. Da haben Frankreich wie Deutschland zunächst einen Exportstopp für medizinische Geräte und Schutzkleidung erlassen.

In Krisen wird die Solidarität auf die Probe gesellt? Ja und wie. Da wird der freie Warenverkehr plötzlich eingeschränkt, da wurden Lkws in Salzburg mit medizinischem Material für Österreich oder ein LKW mit Schutzmasken für die Schweiz vom deutschen Zoll gestoppt. Da zeigte ein EU-Land dem anderen die kalte Schulter. Beschämend, aber wahr: „Kein einziges Land“, klagt der EU-Botschafter Italiens, „hat auf den Hilferuf Italiens reagiert.“ Reagiert hat bekanntlich China, das zwei Millionen Masken und tausend Beatmungsgeräte schickte.

Eigenartig, dass gerade EU-Länder wie Deutschland, die Solidarität bei der Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge einfordern und vor einigen Jahren mutig „Wir schaffen das“ riefen, in den letzten Wochen die sonst viel beschworene Solidarität vergessen haben, selbst gegenüber Italien, wo täglich Hunderte Menschen sterben müssen.

Ja, jetzt wird auf EU-Ebene eine zentrale Planung der dringend benötigten medizinischen Schutzausrüstung angestrebt, Deutschland hat die Ausfuhrbeschränkungen teilweise aufgehoben und will Schutzmasken liefern. Eine Frage wird sich die EU aber dennoch stellen müssen: Ob der viel beschworene kollektive Ansatz der EU in wirklichen Notsituationen das Papier wert ist, auf dem er geschrieben steht.