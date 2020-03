In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Kay Nietfeld

Es sind ungewöhnliche Zeiten, in denen mancherorts Düsternis Einzug hält. Aber auch die Lichtkegel plötzlich auf Menschen fallen, die im hektischen Alltag oft kaum beachtet oder gar übersehen werden. In den Supermärkten zählt eben superbillig, die menschliche Dienstleistung schien vernachlässigbar. Doch Wertigkeiten des Lebens werden gerade neu geordnet, der Einkauf von der lästigen Pflicht zum bewussten Akt. Und jene Menschen, die ihn möglich machen, zu tatkräftigen Symbolen des Widerstands gegen ein Virus, das unser Leben radikal verändert, uns aber nicht in die Knie zwingen darf.