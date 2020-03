In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Sonntag vor einer Woche schien die Welt noch in Ordnung. Skilifte fuhren, Opernhäuser und Theater luden ein, Restaurants bewirteten ihre Gäste und Schüler bereiteten sich auf ihre Schularbeiten vor. Wer hat zu dem Zeitpunkt geahnt, dass all das eine Woche darauf vorbei sein würde – auf absehbare Zeit?