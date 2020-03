In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Natürlich wird jetzt überall über das Schulfernsehen gewitzelt, als älteres Semester hat man noch „Russisch“ mit Lisa Schüller oder „Follow Me“ im Kopf. Das wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber wir sollten uns nichts vormachen: Die aktuelle Lage zeigt es klar – die meisten Menschen haben in Sachen Biologie keine Ahnung. Die Angst galt bislang mehr dem Computervirus denn dem Coronavirus. Dass wir zwei Kilogramm Bakterien in uns tragen, daran denken wir nur, wenn wir uns auf die Waage stellen.



Vielleicht ändert sich das jetzt und Jugendliche wollen sich in Zukunft lieber der Virologie und der Influenza widmen, statt Influencer zu werden. Das sollte jedoch die Erwachsenen nicht vom lebenslangen Lernen freisprechen, auch wenn es nicht der eigenen Karriere dient. Vielleicht nützen wir die eine oder andere Zeit auch, um in Sachen Biologie ein bisschen nachzusitzen. Denn eines ist seit jeher gültig: Wer nichts weiß, muss alles glauben.