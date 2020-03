In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Es kommt nicht oft vor, dass der Bundespräsident die viel gesehene erste „Zeit im Bild“ nützt, um sich direkt an die Österreicher zu wenden. Am Ende der ungewöhnlichsten, einschneidendsten Woche der Zweiten Republik trat Alexander Van der Bellen vor das Publikum und tat das Einzige, was in dieser Ausnahmesituation geboten scheint: Er stärkte der Regierung den Rücken. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die als Ärztin weiß, was auf dem Spiel steht, stellte sich hinter deren Maßnahmen. Lediglich der verhaltensauffällige ehemalige Innenminister Herbert Kickl fand es angemessen, den Krisenmanagern giftig zuzurufen, sie kommunizierten zu wenig, handelten zu spät und obendrein halbherzig.