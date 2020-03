Facebook

Wovor muss man sich ängstigen? Wer durch das Land fährt und Wanderer auf den saftig grünen Wiesen sieht, denkt eines: wie friedlich alles wirkt. Als ob alles wäre, wie es immer war. Bis dann in den Nachrichten wieder die Hiobsbotschaften über eine Welt im Ausnahmezustand zu hören sind und das Gefühl hochkommt, einen Hollywood-Katastrophenfilm zu erleben. Also wovor sich ängstigen? Wer nicht zur Risikogruppe zählt, wird sich über ältere Angehörige sorgen und darüber, dass sie vielleicht kein Beatmungsgerät mehr bekommen könnten.

Unsichere Zeiten führen bekanntlich zu irrationalen Ängsten. Die aktuelle Angst ist aber mehr als rational. Selbst wenn eine Virologin noch vor Kurzem erklärte, das Virus werde in der Öffentlichkeit zu sehr hochgespielt. Immerhin seien vor zwei Jahren allein in Deutschland Tausende an der Influenza gestorben. Also alles nur eine Frage der Gewöhnung?

Das könnte sich jeder beruhigend selbst ins Ohr flüstern. Ja, man könnte, wenn es nicht die Bilder aus den Spitälern Norditaliens gäbe und ein prominenter US-Virologe nicht sagen würde, es handle sich um „die furchterregendste Krankheit“, die ihm begegnet ist. Und sich nicht alle Virologen zumindest in einem Punkt einig wären: Wirklich sicher könne nichts vorhergesagt werden. Außer dass es jetzt JEDE/R mit der Reduktion der Kontakte in der Hand habe, die Verbreitung zu verlangsamen. Ein Spagat, den die Regierung da mit dem Appell zur „sozialen Distanzierung“ und dem Ruf, nicht in Panik zu geraten, meistern muss.

Eine Rechnung sollten aber alle überlegen, vor allem jene, die noch auf Partys gehen: Wenn acht Millionen nur auf vier Kontakte verzichten, sind dies 32 Millionen Kontakte und täglich 32 Millionen weniger Möglichkeiten der Übertragung.