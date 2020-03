Facebook

Wenn man früher einmal nicht rausgehen durfte, hatte man was ausgefressen – eher was Gröberes. In diesen Tagen von Corona ist es empfohlen, soziale Kontakte zu meiden, zu Hause zu bleiben, für manche unter uns ist es auch notwendig.