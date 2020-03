Facebook

Einen Tag nach Italien hat auch die Regierung in Österreich Maßnahmen verkündet, die das öffentliche Leben in den kommenden Wochen massiv beeinträchtigen werden © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Die Bundesregierung hat am Dienstag Maßnahmen verkündet, die einen tiefen Einschnitt in die Art, wie wir leben und aufeinander zugehen, bedeuten. Sie stellen einen radikalen Bruch mit den verinnerlichten Lebensgewohnheiten des modernen, beschleunigten und grenzenlos mobilen Bürgers dar. Es handelt sich in Wahrheit um ein per Dekret verordnetes neues Leben, das über die Fastenzeit, die Spanne selbstbestimmten Verzichts, hinausreicht und der Selbstbeschränkung eine völlig neue Dimension verleiht. Das ist für die gesamte Freizeit-, Unterhaltungs- und Tourismus-Industrie eine Schockerfahrung. Den betroffenen Branchen muss rasch beigestanden werden.