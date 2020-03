Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Längst hat das Coronoavirus auch die USA erreicht: Straßenszene in Washington © (c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Die Chaostheorie lehrt uns das Phänomen des Schmetterlingeffekts. Der Flügelschlag eines Falters kann zu einem Orkan an einem anderen Ort der Welt führen. Gerade erleben wir eine Überlagerung mehrerer punktuell ausgelöster Stürme. Das Wuhan entsprungene Coronavirus verbreitet mit letaler Spur globale Ängste und setzt mit Norditalien einen der kraftvollsten Wirtschaftsräume Europas in lähmende Quarantäne. Weil globale Lieferketten „infiziert“ sind, gerieten die Börsen schon in der Vorwoche in Turbulenz.