Guten Morgen!

Als Nachschlag zum gestrigen Frauentag, ein Zufallsfund aus der Sektion Vergilbtes. Bildtext zur antiken Statuette einer gestikulierenden Gestalt: „Diese sitzende Frau mag hier jene Millionen unbekannter Frauen repräsentieren, die von der Geschichtsschreibung, die ein Werk der Männer ist, nicht genannt werden. Die einfachen Frauen tragen die Substanz unserer Völker und ihrer Zivilisationen. Die Gelassenheit und Heiterkeit dieser mit Gesicht und Händen sprechenden Frau, die vielleicht ihren Enkeln Geschichten erzählt, vielleicht mit ihrem Manne einen Disput führt (Frauen, die ernsthaft reden wollen, werden von Männern gern als „streitsüchtig“ abgetan) täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass diese Frauengestalt eine Bürde trägt. Sie muss sich immer wieder neigen und beugen, wenn sie zu Wort kommen will, sie, die Mutter des Volkes, deren Söhne von den Männern auf die Schlachtfelder geschickt werden, um zu sterben.“



Der Text stammt keineswegs von einer Feministin. Er fand sich im Buch „Europa unser“, das der Wiener Historiker Friedrich Heer 1977 veröffentlicht hat. Schon der Titel ist eine Hommage an die Frauen in Europas Geschichte. In Analogie zum „Vater unser“ nimmt die gebetsähnliche Anrufung Heers Bezug auf die von Zeus in Gestalt eines Stiers nach Kreta entführte Tochter des phönizischen Königs Agenor, die unserem Kontinent den Namen gegeben hat.



Und weil er immer noch so frisch wirkt wie zu Lebzeiten dieses 1983 Verstorbenen, ein allzeit gültiger Satz zur Konfliktkultur im Land: „Wir haben zu wenig qualifizierte Gegnerschaft und zu viel unqualifizierte Feindschaft.“



Freundschaft!



Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen